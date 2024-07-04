Неизвестные сумели попасть пулями в окна на третьем этаже.

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Подробности инцидента

Справка. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – крупнейшая по количеству членов и старейшая демократическая партия страны. Их офис в Саксонии расположен в старом городе Дрездена, рядом с местным парламентом на реке Эльба.

По информации правоохранителей, отверстия в стекле соответствуют калибру около пяти миллиметров. За расследование инцидента взялась служба государственной безопасности Германии.

Согласно результатам расследования, повреждения могли быть нанесены из газового пистолета. Однако ни одной пули пока не найдено,

– сообщил представитель полиции Карстен Йегер.

Лидер СДПГ в Саксонии Хеннинг Хоманн заявил, что нельзя исключить политический мотив такого преступления. Это побудило участников партии рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер безопасности.

К слову, в начале мая в Дрездене члены правоэкстремистской группировки Erblandrevolte напали на политика от СДПГ Маттиаса Экке, который расклеивал агитационные плакаты, посвященные выборам в Европейский парламент.

Экке госпитализировали в больницу с переломом глазницы и скулы, а нападавшие уже ждут суда в СИЗО.