Высший уголовный суд Германии отклонил апелляцию мужчины на приговор окружного суда Маннгейма от февраля 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mannheimer Morgen.

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Что известно об убийстве украинок в Германии

Стоит заметить, что супруги признались в убийстве 27-летней украинки и ее 51-летней матери. Известно, что они прибегли к этому, чтобы выдать пятинедельного младенца одной из них за своего.

Еще до рождения ребенка пара через социальные сети связалась с беременной украинкой, которая вместе с матерью жила в приюте для беженцев. Когда ребенок родился, после совместного ужина супруги дали обеим женщинам выпить напитка с успокоительным.

После этого мужчина убил украинок резиновым молотком, выбросил одно тело в озеро, а другое поджег бензином. Ребенка злоумышленники выдали за своего, воспользовавшись поддельными документами.

В начале марта 2024 года прохожий обнаружил на берегу Рейна тело 27-летней женщины. Несколько дней спустя полиция задержала супругов, у которых следователи нашли неповрежденного младенца. Ребенка передали в Украину, где он находится под опекой тети.

Решение федерального суда означает формальное завершение процесса и признает супругов виновными в убийстве двух украинок и похищении ребенка.