Российские хакеры пытаются получить преимущество в киберпространстве. В первом квартале было зарегистрировано 802 вражеских атаки – год назад их количество составило 362.

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Хакерские группировки, атакующие Украину

Особую активность в атаках на Украину проявили 5 хакерских группировок. Все они соединены с армией либо силовыми структурами России.

Больше всего хакерских атак на Украину совершили:

UAC-0010 aka Armageddon (GammaLoad, GammaDrop, HarvesterX) – группировка ФСБ;

UAC-0041 (AgentTesla, XLoader) – группа хактивистов из России;

UAC-0056 (Pandora hVNC, RemoteUtilities, GrimPlant, GraphSteel) – русские кибершпионы;

UAC-0051 aka UNC1151 – группировка, имеющая связь со спецслужбами Беларуси;

AC-0028 aka APT28 – группировка ГРУ.

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