Команда буксира поначалу убедилась, что корабль русский. После этого захватчикам было отказано в буксовке, информирует 24 канал.

Кстати "Русский корабль, иди на**й: украинец создал невероятное видео

Ребята, мы отказываемся от буксировки и отказываемся поставлять ваш пароход. С вами говорит старший помощник капитана из Грузии. Мы не будем снабжать ваш корабль. Русский корабль, иди нах**,

– подчеркнули грузины.

Россияне начали жаловаться, что у них заканчивается топливо и просили обойтись без политики. Грузины же посоветовали использовать весла, напомнив гражданам страны-агрессора, что они оккупанты.

Легендарная фраза

Напомним, пограничники острова Змеиный на предложение российского корабля сдаться, ответили: "Русский корабль, иди нах...".

После этого их обстреляли.

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