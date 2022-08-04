Система водоотвода не справляется с непогодой. В сети публикуют фото и видео, где воды чуть ли не до колен, сообщает 24 канал.
Половину Украины накроют мощные грозы и дожди: прогноз погоды на 5 августа.
Машины просто плывут. На проспекте Гагарина невозможно проехать. Водителей просят не торопиться и быть особенно осторожными.
Ливень в Харькове / Фото Анны Черненко, 24 канал:
Смертельное ДТП
В районе "Будмена" произошло смертельное ДТП, сообщают в телеграмм-каналах. Из-за мокрой дорогой машину занесло в рекламный баннер. Пишут, что водитель скончался на месте.
Авто начало дымить. Однако проезжавшие мимо водители выламали двери. Когда приехала скорая, медики констатировали, что водитель мертв.
На Киев движется гроза: какие еще регионы заденет
Синоптики предупреждают, что к концу суток 4 августа гроза накроет Киевщину. Объявили даже уровень опасности. Кроме того, штормовое предупреждение было объявлено в других регионах:
- Черниговская,
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Днепропетровская,
- Херсонская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Луганская область.
Раньше – Львов тоже накрыла непогода, кадры с затопленных улиц: видео