Воздушная тревога в регионе была объявлена в 14:52. Мониторинговые группы сообщают о предполагаемом обстреле ЗРК С-300.
Россияне обстреляли Харьковскую область
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей области и города не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!
– сообщил он.
В 15:09 в ОВА заявили, что во вражеский обстрел попало село Циркуны в Харьковском районе. Синегубов подчеркнул, что зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек.
Сейчас на месте работают все экстренные службы. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.