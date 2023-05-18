Воздушная тревога в регионе была объявлена в 14:52. Мониторинговые группы сообщают о предполагаемом обстреле ЗРК С-300.

Россияне обстреляли Харьковскую область

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей области и города не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!

– сообщил он.

В 15:09 в ОВА заявили, что во вражеский обстрел попало село Циркуны в Харьковском районе. Синегубов подчеркнул, что зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек.

Сейчас на месте работают все экстренные службы. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.