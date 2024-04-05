В Харькове временно останавливали движение метро. Говорилось о движении поездов по всем линиям.
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Россия бьет прицельно
Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры утром 5 апреля метро временно прекратило курсировать по всем линиям.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона рассказал, что Харьков имеет 200-300 мегаватт дефицита.
Сейчас делаем все необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию,
– сказал он.
Председатель харьковской ОВА отмечал, что Россия била прицельно по энергообъектам.
Россия в марте 2024 года усилила удары по украинской энергосистеме. Во время массированных атак под ударом оказываются ТЭС и ГЭС. В частности, враг бил по крупнейшей гидроэлектростанции Украины – Днепровской и полностью разрушил Змиевскую ТЭС.
Россия 4 апреля атаковала Харьков
- Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов 4 апреля сообщил, что оккупанты нанесли удары дронами-камикадзе по Харькову. Было по меньшей мере 4 прилета.
- В Харьковской прокуратуре рассказали, что Россия выпустила по городу примерно 6 дронов-камикадзе. Они попали в трехэтажный жилой дом, 16-этажный жилой дом и по частному сектору.
- В МВД Украины заявили о 4 погибших, среди которых трое спасателей и 5 раненых, среди которых – спасатель.