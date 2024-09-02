Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Отметим, что в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Взрыв в Харькове

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Вечером в 21:54 в Харьковской области звучали сирены, извещавшие о воздушной тревоге.

Отметим, что в Воздушных силах в 21:56 предупреждали о пусках КАБов на Харьковщине. "Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине", – написали там.

Через почти 10 минут от начала тревоги Игорь Терхов сообщил о взрыве в городе.

В Харькове взрыв! Будьте осторожны,

– говорится в сообщении.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.