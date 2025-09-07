7 сентября, 00:13
В Харькове раздался взрыв
Основные тезисы
- В Харькове ночью 7 сентября раздались взрывы.
- В области зафиксированы ударные дроны.
Ночью 7 сентября в Харькове прогремел взрыв. Россияне атакуют город дронами.
В 21:34 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских беспилотников, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Харькове?
В 23:23 Воздушные силы сообщали, что группа ударных БПЛА находится в Харьковской области.
В 00:11 в Харькове слышали взрыв.
В 00:18 мониторинговые каналы написали, что 30 БПЛА из Харьковщины направляются Полтавщину/Сумщину. Еще 10 дронов из Днепропетровщины перелетают на Харьковщину.
Что известно о последних ударах России по Харькову?
- В Харькове вечером 3 сентября прогремели взрывы. Враг попал БПЛА "Молния" по одному из районов города. Прилет российского дрона произошел на территории учебного заведения в Салтовском районе. В результате удара БПЛА в учебном заведении выбито 18 окон, поврежден забор.
- В Харькове во время ночной атаки дронами 18 августа трагически погибла вся семья – 5 человек, среди которых двое детей. Самой маленькой девочке было всего полтора года.
- 9 августа в Харькове вражеский дрон "Молния" попал в мебельный магазин, среди пострадавших – 17-летняя девушка.