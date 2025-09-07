Уночі 7 вересня у Харкові прогримів вибух. Росіяни атакують місто дронами.

О 21:34 у Харківській області оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників, передає 24 Канал.

Дивіться також У Дніпрі прогриміли вибухи: попередньо, працює ППО

Що відомо про вибухи у Харкові?

О 23:23 Повітряні сили повідомляли, що група ударних БпЛА перебуває на Харківщині.

О 00:11 у Харкові чули вибух.

О 00:18 моніторингові канали написали, що 30 БпЛА з Харківщини прямують Полтавщину/Сумщину. Ще 10 дронів з Дніпропетровщини перелітають на Харківщину.

О 00:45 очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в небі над Харковом зафіксовано ворожий БпЛА.

Не знімайте та не викладайте у мережу роботу засобів ППО!,

– закликав чиновник.

О 00:48 у Харкові пролунали нові вибухи.

Що відомо про останні удари Росії по Харкову?