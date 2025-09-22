В Харькове прогремел взрыв
В Харькове 22 сентября прогремел взрыв.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
Смотрите также Под атакой были Киевщина, Сумы, Запорожье: последствия ночной атаки "Шахедами" и КАБами
Что известно о взрывах в Харькове?
Отметим, что воздушную тревогу в Харькове объявили в 11:21. Через несколько минут там прогремел взрыв. К слову, по данным мониторинговых каналов, на город летела С-300.
Городской голова Игорь Терехов сразу прокомментировал взрыв в регионе. Он прогремел за пределами города.
Взрыв, который был слышен в городе, прогремел за пределами Харькова, – информировал мэр.
По состоянию на 11:37 Терехов не предоставлял более подробной информации о взрыве.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграмме.
Смотрите также Россия ударила по Сумах: пылал пожар, зафиксировано попадание БпЛА
Россия ночью била по Украине: основное
В ночь на 22 сентября российская армия атаковала 141-м ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 80 из них – "Шахеды".
Силами ПВО сбито/подавлено 132 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.
Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Также с 4 по 6 утра 22 сентября оккупанты нанесли авиаудар по инфраструктуре города Запорожье. Было зафиксировано пуски КАБов с самолетов тактической авиации противника из района города Токмак – ТОТ Запорожской области. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.