В Харькове прогремел взрыв

В Харькове 22 сентября прогремел взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

Смотрите также Под атакой были Киевщина, Сумы, Запорожье: последствия ночной атаки "Шахедами" и КАБами

Что известно о взрывах в Харькове?

Отметим, что воздушную тревогу в Харькове объявили в 11:21. Через несколько минут там прогремел взрыв. К слову, по данным мониторинговых каналов, на город летела С-300.

Городской голова Игорь Терехов сразу прокомментировал взрыв в регионе. Он прогремел за пределами города.

Взрыв, который был слышен в городе, прогремел за пределами Харькова, – информировал мэр.

По состоянию на 11:37 Терехов не предоставлял более подробной информации о взрыве.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграмме.

Смотрите также Россия ударила по Сумах: пылал пожар, зафиксировано попадание БпЛА

Россия ночью била по Украине: основное