Окупанти продовжують свій цинічний терор. У Харкові вдень 22 вересня прогримів вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Що відомо про вибухи в Харкові?

Зазначимо, що повітряну тривогу в Харкові оголосили об 11:21. Через декілька хвилин там пролунав вибух. До слова, за даними моніторингових каналів, на місто летіла С-300.

Міський голова Ігор Терехов відразу прокоментував вибух в регіоні. Він пролунав за межами міста.

Вибух, який було чутно у місті, пролунав за межами Харкова,

– інформував мер.

Станом на 11:37 Терехов не надавав детальнішої інформації щодо вибуху.

