У Харкові прогримів вибух
- У Харкові 22 вересня пролунав вибух.
- За даними мера, вибух, який було чутно у місті, пролунав за межами Харкова.
Окупанти продовжують свій цинічний терор. У Харкові вдень 22 вересня прогримів вибух.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.
Дивіться також Під атакою були Київщина, Суми, Запоріжжя: наслідки нічної атаки "Шахедами" та КАБами
Що відомо про вибухи в Харкові?
Зазначимо, що повітряну тривогу в Харкові оголосили об 11:21. Через декілька хвилин там пролунав вибух. До слова, за даними моніторингових каналів, на місто летіла С-300.
Міський голова Ігор Терехов відразу прокоментував вибух в регіоні. Він пролунав за межами міста.
Вибух, який було чутно у місті, пролунав за межами Харкова,
– інформував мер.
Станом на 11:37 Терехов не надавав детальнішої інформації щодо вибуху.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Дивіться також Росія вдарила по Сумах: палала пожежа, зафіксовано влучання БпЛА
Росія вночі била по Україні: основне
У ніч проти 22 вересня російська армія атакувала 141-м ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "Шахеди".
Силами ППО збито/подавлено 132 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.
Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Також з 4 по 6 ранку 22 вересня окупанти завдали авіаудару по інфраструктурі міста Запоріжжя. Було зафіксовано пуски КАБів з літаків тактичної авіації противника з району міста Токмак – ТОТ Запорізької області. На жаль, є загиблі та постраждалі серед мирного населення.