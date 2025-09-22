Укр Рус
22 вересня, 11:26
3

У Харкові прогримів вибух

Ірина Марціяш
Основні тези
  • У Харкові 22 вересня пролунав вибух.
  • За даними мера, вибух, який було чутно у місті, пролунав за межами Харкова.

Окупанти продовжують свій цинічний терор. У Харкові вдень 22 вересня прогримів вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Що відомо про вибухи в Харкові?

Зазначимо, що повітряну тривогу в Харкові оголосили об 11:21. Через декілька хвилин там пролунав вибух. До слова, за даними моніторингових каналів, на місто летіла С-300.

Міський голова Ігор Терехов відразу прокоментував вибух в регіоні. Він пролунав за межами міста.

Вибух, який було чутно у місті, пролунав за межами Харкова, 
– інформував мер.

Станом на 11:37 Терехов не надавав детальнішої інформації щодо вибуху.

Росія вночі била по Україні: основне

  • У ніч проти 22 вересня російська армія атакувала 141-м ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "Шахеди".

  • Силами ППО збито/подавлено 132 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

  • Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

  • Також з 4 по 6 ранку 22 вересня окупанти завдали авіаудару по інфраструктурі міста Запоріжжя. Було зафіксовано пуски КАБів з літаків тактичної авіації противника з району міста Токмак – ТОТ Запорізької області. На жаль, є загиблі та постраждалі серед мирного населення. 