В ГСЧС отчитались, что на утро 17 июня в Херсонской области остаются подтопленными около 28 населенных пунктов. Среди них 11 – на правом берегу, еще 17 – на левобережье.

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Актуальная ситуация в Херсонской области

В створе поста "Херсон" на реке Днепр наблюдается постепенное понижение уровня воды – 1,09 метра. Вода в Херсонской области опустилась ниже 1,3 метра. Всего из области эвакуировали 2 782 человек. Энергетики стали возвращать свет в подтопленные районы Херсона.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в области уже частично перешли к откачке воды. За прошедшие сутки специалисты откачали более 22 тысяч тонн воды.

По словам Прокудина, в Херсоне уже начались восстановительные работы в микрорайоне Остров. Территорию проверили взрывотехники и кинологи, а специалисты дорожной службы начали расчищать пути.

Сегодня на Острове начнут подавать напряжение, это позволит возобновить водоснабжение из артезианских скважин.

– подчеркнул Прокудин.

Он также добавил, что в Херсонской области установят четыре мощных установки для очистки воды.

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