В ГСЧС отчитались, что на утро 17 июня в Херсонской области остаются подтопленными около 28 населенных пунктов. Среди них 11 – на правом берегу, еще 17 – на левобережье.
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Актуальная ситуация в Херсонской области
В створе поста "Херсон" на реке Днепр наблюдается постепенное понижение уровня воды – 1,09 метра. Вода в Херсонской области опустилась ниже 1,3 метра. Всего из области эвакуировали 2 782 человек. Энергетики стали возвращать свет в подтопленные районы Херсона.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в области уже частично перешли к откачке воды. За прошедшие сутки специалисты откачали более 22 тысяч тонн воды.
По словам Прокудина, в Херсоне уже начались восстановительные работы в микрорайоне Остров. Территорию проверили взрывотехники и кинологи, а специалисты дорожной службы начали расчищать пути.
Сегодня на Острове начнут подавать напряжение, это позволит возобновить водоснабжение из артезианских скважин.
– подчеркнул Прокудин.
Он также добавил, что в Херсонской области установят четыре мощных установки для очистки воды.
Что следует знать о подрыве Каховской ГЭС
- 6 июня в ОК "Юг" сообщили, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, вызвав экоцид. После этого в Херсонской области ввели чрезвычайное положение и начали эвакуацию населения из опасных районов. В частности, из Корабельного района Херсона и нескольких поселков, оказавшихся под угрозой затопления.
- Россияне, в свою очередь, никакой эвакуации не проводили. Более того, они даже запретили людям из затопленных населенных пунктов выезжать. Фактически "асвободители" бросили людей на оккупированной части Херсонщины на произвол судьбы.
- Кроме того, что враг взорвал Каховскую ГЭС и цинично обвинил по всему Украину, россияне еще и начали обстреливать людей, которые спасались из затопленных районов. В частности, оккупанты несколько раз обстреливали микрорайон Корабел, где проводили эвакуацию херсонцев.