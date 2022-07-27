Оккупационные власти пока никак не прокомментировали взрывы

О взрывах сообщили местные телеграм-каналы и СМИ, они опубликовали фото и видео с места событий. На них действительно видно, как клубки дыма поднимаются в небо.

Внимание ВСУ мощно атаковали Антоновский мост в Херсоне: все, что об этом известно

Пока официальных подтверждений ударов по российским оккупантам – не было. Так что точно определить причину взрывов нельзя. Однако, по всей вероятности, ВСУ снова нанесли "филигранные удары" по вражескому складу или позициям оккупантов.

Предварительно в ВСУ подтвердили, что ударили вчера вечером по Антоновскому мосту. Сегодня оккупанты признали, что в результате атаки мост очень поврежден, поэтому движение по нему прекратили.

ВСУ идут: захватчики оказались в ловушке

К слову, оккупационные власти Херсона заявляли о 10 ракетах, а некоторые из них якобы сбили российские системы ПВО. Также захватчики оправдываются, якобы поврежденный мост и успешная атака ВСУ никак не отразится на ходе войны.

И вот, взрывы раздались снова. Как видим, ВСУ уже действительно приближаются к Херсону и скоро освободят область из оккупации.

В Офисе Президента тоже пошутили над оккупантами, которые теперь оказались в ловушке. Украинская сторона предлагала захватчикам заблаговременно покинуть Херсонскую область, теперь у них такой возможности не будет.

В частности, как посоветовал Михаил Подоляк, российским оккупантам следует учиться вплавь пересекать Днепр . Он также посоветовал им покинуть Херсон добровольно, пока есть возможность. Ведь ВСУ в третий раз могут и не предупредить.