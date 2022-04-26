Какова оперативная обстановка на Юге страны сообщили в оперативном командовании "Юг". Добавили также, что враг продолжил бить ракетами по Одессе и Николаеву.

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ВСУ отбили 2 атаки врага: оккупанты потеряли 16 единиц техники

Две атаки противника в Херсонской области нашими подразделениями отбиты с уничтожением танка и боевой машины пехоты, остальные силы под нашим огнем отступили на предыдущие позиции,

– сообщило командование "Юг".

Враг также пытался проводить разведку с помощью беспилотников, однако наши военные уничтожили беспилотники, которые пытались получить информацию о наших позициях, в том числе два "Орлана-10" и "Элерон". Кроме этого, в течение суток враг потерял в общей сложности 16 единиц техники. В частности:

2 танка;

3 бронированные машины;

6 единиц инженерной техники и 2 – автомобильной;

48 орков.

К сожалению, оккупанты снова ударили ракетами по Одессе и Николаеву. Город Николаев также накрыли системами залпового огня, – попали в кондитерский цех, магазин и по жилым домам. Ранение получил один человек. К счастью, жертв нет.

В Черноморской операционной зоне корабельная группировка флота рашистов с подлодками продолжает терроризировать гражданское судоходство, обеспечивать работы по подъему имущества из затонувшего крейсера и угрожать нанесением ракетного удара по всей территории Украины,

– говорится в сообщении.

Также оккупанты не имели успеха в продвижении к Николаеву, поэтому усилили артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и наших позиций.

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