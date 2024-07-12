Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Смотрите также Враг атаковал ракетами Староконстантинов, в Хмельницкой области слышали взрывы

ПВО сбили 3 вражеские цели в Хмельницкой области

Вечером 11 июля во время отражения воздушной атаки, украинские силы ПВО сбили 3 вражеские цели противника в Хмельницкой области. Об этом глава Хмельницкой ОГА написал в 00:42 12 июля.

По словам главы местной ОВА Сергея Тюрина, повреждений нет. К счастью, пострадавших также нет.

"Спасибо нашим Вооруженным Силам Украины!", – говорится в сообщении.

Напомним, что около 9 вечера 11 июля Воздушные силы предупредили о 3 ракетах в направлении Староконстантинова с восточного направления. Впоследствии в СМИ сообщили о том, что в Хмельницкой области прозвучала серия взрывов.

После этого, примерно в 21:01, мониторинговые каналы писали, что по ракетам уже "чисто". Однако на тот момент все еще оставалась угроза по ударным БПЛА.

К слову, по данным Воздушных сил ВСУ, движение вражеских "Шахедов" фиксировали на границе Винницкой и Хмельницкой области в 02:27 12 июля. Отмечалось, что тогда курс беспилотников был западный.