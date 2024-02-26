Поздно вечером стало известно, что российские дроны-камикадзе залетели на территорию Хмельницкой области. Вскоре журналисты Суспильного сообщили, что в регионе прогремели взрывы. Рассказываем, что известно о ситуации.

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Хмельнитчина под атакой "Шахедов"

Сообщение о взрывах в Хмельницкой области поступило в 23:30. Информация об этом поступила от корреспондентов Суспильного в регионе.

Заметим, что воздушную тревогу в Хмельницкой и областях объявили в 22:55. В то же время карта "покраснела" и для жителей Черновицкой области. Это связано с угрозой атаки дронов-камикадзе "Шахед". Интересно, что перед тем объявили об отбое угрозы, связанной с ударными БПЛА.

Обратим внимание, что глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в 23:03 обратился к жителям региона. Он отметил, что нарушено воздушное пространство области.

А уже в 23:15 он написал: "На текущий момент воздушное пространство области чистое. Однако оставайтесь в укрытиях, воздушная тревога продолжается".

В 23:11 Воздушные силы отметили, что в направлении Хмельницкого движутся неопределенные БПЛА от границы с Молдовой.

Уже в 23:25 Воздушные силы отметили, что существует угроза ударных БПЛА для жителей Ровенской области. А уже в 23:31 стало известно, что ударные дроны в Ровенской области держат курс на север.

Кроме того, как предупреждают Воздушные силы ВСУ в 23:48, вражеские БПЛА на границе Сумщины и Харьковщины. Направление их движения – на юго-запад.