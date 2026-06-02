В Хмельницкой области взрывы: БпЛА атаковали Староконстантинов
Ударные БпЛА врага добрались до Хмельницкой области. Прогремели взрывы.
Угроза была для Староконстантинова, как писали Воздушные силы. Вот что известно на данный момент.
Хронология атаки На Украину летят ракеты и "Шахеды: где сейчас наибольшая угроза и слышны взрывы
Массированная атака: что известно об обстреле Хмельницкой области 2 июня?
Ночью 2 июня Россия прибегла к массированной комбинированной воздушной атаке Украины. Ударные БпЛА, в частности, долетели до Хмельницкой области. В 2 часа Воздушные силы сообщили, что группа беспилотников движется на Староконстантинов с юга. Прогремели взрывы.
Атака продолжается. Под массированным ударом и многие другие города Украины, в частности Киев, Днепр, Запорожье, Харьков и Сумщина.