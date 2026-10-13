Там прогремели взрывы. Об этом сообщили корреспонденты "Суспильного".

Что известно об атаке на Хмельницкий?

Прежде всего, отметим, что для Хмельницкого, а также для Каменец-Подольского районов около 15:57 объявили воздушную тревогу.

На регион двигались русские дроны. В частности, Воздушные силы писали об угрозе реактивного БПЛА в Хмельницкой области в направлении Ярмолинцев.

Сообщения о взрывах поступило около 16:30. Заметим, что на момент публикации официальной информации о возможных последствиях атаки нет. Очевидно, что власть предоставит эти данные впоследствии – в таком случае мы обязательно обновим материал.

Где еще слышали взрывы и фиксировали последствия русских обстрелов?

13 октября российские войска атаковали Львовскую область ударными беспилотниками. В Малехове повреждено несколько частных домов, известно о трех раненых. В самом Львове на фоне атаки реактивными БПЛА раздались взрывы, работала ПВО.

Также российские военные ударили по гражданской колонне, которая выезжала из Купянска на Харьковщине во время эвакуации.