Депутат Хмельницкого городского совета Виталий Пидгайчук сообщил, что в тайнике были найдены пачки неизвестных денег. По его информации, комиссия насчитала около 2 миллионов гривен.

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Митрополит пытался вынести деньги в пакете

Виталий Пидгайчук рассказал, что община хочет передать все средства на официальный счет ВСУ.

Как пишет Суспільне, по предварительной договоренности с ревизионной комиссией, следящей за передачей имущества собора Православной церкви Украины (ВТО), 20 июля митрополит должен был забрать из епархиального дома личные вещи.



В бывшем храме УПЦ МП нашли почти 2 миллиона наличных денег / Фото Украина Сейчас

Глава ревизионной комиссии Ярослав Каюк рассказал, что среди "личных вещей" митрополита и была сумка с большой суммой наличных денег. Сообщается, что в перечне принадлежащего Антонию имущества, которое согласовала комиссия, деньги не упоминались.

Когда он собирал свои личные вещи, председатель и члены ревизионной комиссии заметили, что он с большим фиолетовым пакетом движется к выходу из помещения. По подсчетам комиссии, в пакете был 1,8 миллиона гривен,

– рассказал Ярослав Каюк.

Адвокаты Антония говорят, что это якобы сбережение митрополита

Адвокат митрополита Роман Касюк, объясняя происхождение денег, заявил, что это, мол, личные сбережения Антония за 30 лет в должности митрополита.

По его словам, деньги были спрятаны, потому что священник якобы боялся, что их украдут.



У митрополита в Хмельницком нашли почти 2 миллиона гривен / Фото Украина Сейчас

"Когда мы проводили осмотр данного помещения, ни о каких средствах не было речи. Когда мы зашли в помещение, гражданин Фиалко и его представители хаотично ходили по помещению. Было видно, что они озабочены, потому что суетливо ходили в разные углы", – рассказал Каюк.

Ярослав Каюк отметил, что ревизионная комиссия вызвала полицию.

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