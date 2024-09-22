Воздушную тревогу в регионе объявили ориентировочно в 01:04 и продолжалась она до 03:54 22 сентября. Суспильне написало, что первый взрыв в области прогремел в 1:56, впоследствии громко было ориентировочно в 3 и 4 ночи 22 сентября. Также два взрыва, в 03:12 и 03:44, прозвучали в Хмельницком.

Смотрите также Сильные взрывы снова прогремели в Хмельницкой области

Что известно о последствиях атаки по Хмельницкой области

Журналисты Суспильного, которые работали на месте происшествия, рассказали, что оккупанты повредили трехэтажный жилой дом.

Последствия атаки российского дрона в Хмельницком: смотрите видео

Один из жителей Сергей рассказал, что дрон упал прямо посреди площадки и повредил крышу дома. К счастью, никто не пострадал. Однако в квартире Сергея и Валентины дрон наделал не мало вреда.

Он (дрон – 24 Канал) пробил металлическую крышку на крыше... Если бы раньше выбежали, то не знаю, что было бы. Квартира в аварийном состоянии, стены повреждены,

– рассказал Сергей.

Россияне повредили дом в Хмельницком: смотрите видео

В Хмельницкой ОВА рассказали о последствиях

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин рассказал, что ВСУ сбили 8 беспилотников типа Shahed.

Вместе с тем, в городе Хмельницком в результате атаки повреждено жилое здание. По информации на этот час (8:18 22 сентября – 24 Канал), жертв среди гражданского населения нет,

– заявили в ОВА.

Там объяснили, что на месте работают специалисты всех экстренных служб и устанавливают размер нанесенного ущерба.

Враг повредил дома в Хмельницком / фото Суспильного