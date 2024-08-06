В медицинском учреждении пострадавшая заявила, что в содеянном виноват ее муж. Известно, что 50-летняя женщина является гражданкой США.

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В Индии американку нашли голодной и прикованной к дереву

По словам местных жителей, лес в центральном штате Индии Махараштра, где ее обнаружили, – огромный, поэтому женщине очень повезло, что в тот день пастух коров находился неподалеку, пишут в BBC.

"Звук доносился из леса на склоне горы. Когда я пошел туда, то увидел, что одна нога женщины была прикована к дереву. Женщина кричала, как животное. Я позвонил другим жителям села и местной полиции, – рассказал пастух Пандуранг Гавкар.

Правоохранители, прибывшие на вызов, спилили цепь и спасли женщину.

При ней нашли копию американского паспорта, а также карту Aadhaar – уникальный идентификатор для жителей Индии – с ее домашним адресом в штате Тамилнад.

Кроме того, у пострадавшей нашли мобильный телефон, планшет и 31 000 рупий (370 долларов). Это позволило правоохранителям отбросить кражу как мотив нападавшего.

Полиция сначала доставила ее в местную больницу, а затем перевезла в больницу в соседнем штате Гоа.

Через несколько дней, когда ее физическое здоровье улучшилось, женщину перевели в психиатрическое отделение для дальнейшего лечения, сообщили врачи.

"Мы не знаем, как долго она не ела, но на сегодня ее жизненные показатели – стабильны", – рассказал врач Шивананд Бандекар.

По его словам, у Каи сильные раны на ноге. Медики также подозревают, что женщина страдает психическим расстройством. Сейчас ее состояние улучшилось, она охотно общается с медперсоналом (она знает только английский язык) и принимает лекарства.

Сначала женщина общалась с полицейскими с помощью заметок в блокноте, ведь говорить она не могла.

В них она написала, что к дереву ее приковал муж, и оставил "в лесу умирать без еды и воды". Она утверждала, что 40 дней прожила без еды и воды.

Сразу после этого следствие объявило мужчину в розыск, по предварительным данным, он может скрываться в штате Тамилнад.

Также Каи утверждала, что ей сделали укол от острого психоза, из-за чего у нее свело челюсть и она не могла пить воду, поэтому ей пришлось вводить пищу внутривенно.

"Я – жертва, но я выжила, а он сбежал", – сказала пострадавшая.

В полиции заявили, что не смогли проверить эти заявления, но сомневается, что Каи смогла бы выжить в лесу без еды и воды столько времени.

Отмечается, что правоохранители зарегистрировали дело о покушении на убийство ее мужа и направили команды в Тамилнад, Гоа и Махараштру для дальнейшего расследования дела. Ее мужа еще не разыскала полиция.

Полиция говорит, что также ищет доказательства в мобильном телефоне и планшете, которые они нашли у женщины.

В издании также добавили, что полиции удалось установить, что Лалита Каи ранее была балериной, практиковала йогу в Америке. Около 10 лет назад она переехала в Индию, чтобы глубже погрузиться в йогу и освоить технику медитации.

Все это время женщина жила в штате Тамилнад, где и познакомилась с будущим мужем. В некоторых СМИ полиция называла его Сатиш.

Правоохранительные органы утверждают, что, по их мнению, перед тем, как Каи оказалась в лесу, супруги серьезно поссорились.

В некоторых сообщениях говорится, что она осталась в отеле в Гоа на два дня, а затем поехала в город Мумбаи, финансовую столицу Индии.

Но нет ясности относительно того, когда и как она оказалась в лесу, где ее обнаружили.

