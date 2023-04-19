Депутат Ирпенского городского совета Оксана Нечитайло сообщила, что в ближайшее время начнутся демонтажные работы поврежденного российскими оккупантами дома. Здание находится на улице Севериновской, 158.

Смотрите также "Солидарность с народом Украины": Бенкси показал видео, как творил граффити на руинах

Работу Бэнкси демонтируют отдельно

Именно на стене этой многоэтажки Бенкси оставил один из своих рисунков. Работу автора обещают сберечь.

Оксана Нечитайло отметила, что рисунок демонтируют отдельно и сохранят. Где будет храниться произведение искусства, пока неизвестно.

Прошу жителей округа и тех, кто пользуется дорогой Гостомельское шоссе, быть осторожными и внимательными. Также не волнуйтесь по поводу рисунка всемирно известного художника Бэнкси, который размещен на этом доме. Картину демонтируют отдельно и сохранят. Это произведение искусства является уже культурным достоянием нашего микрорайона,

– написала Нечитайло.

Что известно о работах Бенкси в Украине

Всемирно известный уличный художник Бенкси в прошлом году побывал в Украине. На улицах нескольких украинских городов было замечено 7 рисунков художника.

Бэнкси подтвердил, что все семь граффити создал он. Среди них есть: