Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

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Стрельба на Киевщине

По данным правоохранителей, 46-летний местный житель сделал замечание 24-летнему соседу, который был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя слишком громко.

Охранник комплекса пытался вмешаться и решить конфликт, однако парень ударил его, а потом достал пистолет и дважды выстрелил в ногу. Раненый смог добраться до поста охраны, после чего вызвал полицию и медиков.

Полицейским удалось разыскать и задержать злоумышленника. Кроме этого, у него изъяли зарегистрированный пистолет и патроны к нему.

Фигуранту сообщили о подозрении по факту совершения хулиганских действий с применением огнестрельного оружия.