Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на El Pais. В испанском городе Торре-Пачеко уже вторую ночь подряд продолжаются расистские беспорядки, которые вспыхнули после нападения на пожилого мужчину.

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Город в Испании охватили антимигрантские протесты и столкновения

В городе появились ультраправые активисты, которые призывают к насилию против мигрантов, а власти вынуждены усиливать меры безопасности.

Нападение на пенсионера произошло посреди недели – его жестоко избили неизвестные прямо на улице. Мужчина получил травмы, но уже находится дома. Мотивы нападения еще выясняют, задержаний по делу пока нет. Представительница правительства в регионе Мурсия Мариола Гевара осудила попытки разжигания ненависти и подтвердила, что в город стягивают дополнительные силы Гражданской гвардии, чтобы остановить эскалацию.

По данным местных властей, около трети жителей Торре-Пачеко – это выходцы из других стран, в основном мигранты, которые работают в сельском хозяйстве.

После мирной акции памяти 11 июля, в которой приняли участие около 500 человек, в городе начались первые локальные столкновения. Уже на следующий вечер, 12 июля, на улицах появились ультраправые активисты с антимигрантскими лозунгами.

Как сообщила Мариола Гевара, в ночных столкновениях задержали одного человека, еще трое получили легкие травмы. Полиция сформировала кордон между противоположными группами, чтобы не допустить большего насилия.

Мэр Торре-Пачеко осудил радикализацию протестов и напомнил, что в город приехали активисты извне, которые разжигают ненависть. Он призвал жителей не поддаваться провокациям.

Тем временем ультраправые силы продолжают нагнетать ситуацию. В соцсетях распространяются антимигрантские призывы, особенно против марокканцев. К протестам присоединилась и праворадикальная партия Vox: ее региональный лидер Хосе Анхель Антело выступил в городе с лозунгом "Защити себя от преступности", обвинив миграцию в росте насилия.

По словам властей, без дополнительных мер безопасности конфликт может еще больше обостриться.