Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. Отмечается, что Короткий был коллаборационистом, причастным к организации и выполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации.

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В Энергодаре взрывался автомобиль коллаборанта

После захвата ЗАЭС Андрей Короткий добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками и выдал россиянам списки работников станции с их персональными данными, указав на граждан с проукраинской позицией.