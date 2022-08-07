Осталась единственная область, куда пока ничего не прилетало. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Какие области пострадали больше всего

Больше всего от российских снарядов пострадали Донецкая и Луганская области. Донетчину обстреляли более 3 тысяч раз, Луганщину – 4 тысячи раз. Кроме того, 700 раз ракетами накрывали Николаевщину.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что с начала полномасштабной войны оккупанты чаще всего били по Изюму Харьковской области. Враг нанес по городу 476 ракетных ударов. Изюм уничтожили до основания.

Мариуполь находится на втором месте по количеству бомбардировок, а дальше – Николаев.

Над Буковиной ранее сбили ракету

Над Черновицкой областью 26 мая силы ПВО сбили вражескую ракету. Это произошло около 22:30, когда воздушная тревога звучала почти по всей Украине.

Оккупанты выпустили ракету с территории россии, из дальних стратегических бомбардировщиков.

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