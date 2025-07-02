В Калифорнии есть строгие правила использования фейерверков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети и ABC 10.

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В Калифорнии взрываются склады фейерверков

В округе Йоло, к северо-западу от Сакраменто, произошел мощный взрыв на складе фейерверков. Сотни пиротехнических изделий подбросило в небо, где они продолжили взрываться.

Мощный взрыв склада фейерверков в Калифорнии: смотрите видео

На место прибыли экстренные службы, население в радиусе около 2 километров эвакуируют. Вероятнее всего, этот склад является незаконным.

Пока нет информации о пострадавших или погибших.

Фейерверки – серьезная проблема в Калифорнии

В канун празднования Дня Независимости Калифорнии пожарные службы усиливают меры безопасности, пытаясь сдержать распространение незаконного использования фейерверков. Взрывы пронеслись по незаконным складам пиротехники.

Руководитель пожарной службы штата Калифорния Дэниел Берлант заявил, что убытки от незаконных фейерверков в 2024 году уже превысили 30 миллионов долларов. По его словам, пиротехнические средства часто вызывают пожары, наносят значительный материальный ущерб и приводят к травмам – иногда смертельным.

За последние 12 месяцев в Калифорнии зафиксировано более 1200 пожаров, связанных с использованием запрещенных фейерверков, а также сотни случаев телесных повреждений.

Чтобы повысить эффективность борьбы с правонарушениями, во многих округах, в частности в Сакраменто, в этом году применяют новые технологии. Пожарный маршал Джейсон Ли сообщил, что вместе с усиленным наземным патрулированием активно используются дроны для выявления нарушителей с воздуха.

Штрафы за использование незаконных фейерверков в округе Сакраменто колеблются от 1000 до 10 000 долларов. В то же время, по официальным данным, в этом году в штате уже конфисковали более 600 000 фунтов (около 270 тонн) нелегальной пиротехники – почти втрое больше, чем в среднем за последние годы.

В некоторых регионах разрешено применять только сертифицированные фейерверки с маркировкой "Safe and Sane". В Сакраменто такие изделия можно покупать до 21:00 4 июля, и часть вырученных средств направляется на поддержку общественных инициатив.

Однако власти призывают жителей тщательно проверять местные ограничения: в ряде общин любое использование фейерверков, даже легальных, остается полностью запрещенным.