Последний из них датируется 18 января. В этот день среднесуточная температура воздуха в Киеве поднялась до +7,3 градуса.
Интересно 1 января в Украине было установлено 64 метеорологических рекорда
Новые погодные рекорды
Как отметили в геофизической обсерватории, это, например, на 1,6 градуса выше рекордного значения температуры в этот день с 1993 года. В целом же в последний раз таким теплом зима радовала киевлян и гостей города еще 143 года назад.
Более того, 18 января погода за окном превышала норму на 9,8 градуса. Следовательно соответствовала показателям погоды начала апреля, но отнюдь не середины зимы.
Максимальные и минимальные показатели
Также в Центральной геофизической обсерватории зафиксировали рекорды максимальной и минимальной температуры столицы за 18 января. Так, максимальная температура в столице поднялась до 10,2 градуса, чем превысила предыдущий рекорд для этого дня 2007 года на 0,8 градуса.
Минимальная температура воздуха в Киеве побила 32-летний рекорд и составила +3,4 градуса. "Предыдущее рекордное значение было отмечено в 1990 году", – отметили в обсерватории.
Рекорды фиксировали с первого дня 2023 года
- Первые температурные рекорды в Киеве зафиксировали 1 января. Тогда днем и до заката столбик термометра в Киеве достигал +13...+14 градусов, что стало самой высокой температурой за все годы научных наблюдений.
- Предыдущий температурный рекорд зафиксировали еще в 1991 году. Тогда температура достигала показателей +11,1 градуса.
- Стоит отметить, что подобная аномально теплая зима наблюдается не только в Украине. В частности, Новый год стал самым теплым за всю историю для Чехии и Польши.