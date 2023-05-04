Людей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.

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В Киеве раздался взрыв

Во время тревоги в Киеве раздался взрыв. В КМВА отметили, что в украинской столице работает ПВО. Людей призывают соблюдать правила безопасности и сохранять спокойствие.

Сначала в небе был зафиксирован неустановленный воздушный объект. Сообщали, что это дроны-камикадзе. В то же время позже заявили о БПЛА. По состоянию на 20.25 заявили о нескольких воздушных целях в небе над украинской столицей.

Уже в 20.29 заявили, что одну воздушную цель "приземлили". Отбой объявили в 20.33.

ПВО "приземлила" беспилотник

Уже в 20.29 заявили, что одну воздушную цель "приземлили". Информацию подтвердили в КГГА.

Во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит,

– говорится в сообщении.

Подчеркнули, что данные о пострадавших и разрушениях устанавливаются.

Кроме того, в сети сообщают, что сбита и вторая воздушная цель. Подтверждения этой информации пока нет.

Неизвестный объект в небе над Киевом: смотрите видео из сети

Мэр Киева Виталий Кличко впоследствии сообщил, что в Соломенском районе столицы вспыхнул пожар. Площадь возгорания – 50 квадратных метров. Детали пока не раскрывают.

"Взрывы и пожар в Соломенском районе столицы. Вероятно попадание обломков БПЛА", – написал мэр.

Украинцам напоминают, что нельзя публиковать фото на видео с места инцидента. Также украинцам напоминают, что следует оперативно реагировать на все уведомления об угрозе. Нельзя пренебрегать предупреждениями об опасности, ведь они спасают жизнь.