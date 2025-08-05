Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Что известно о воздушной тревоге вечером 5 августа?

Поздно вечером 5 августа, а именно около 23:50 в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.

Так, в нескольких регионах объявили тревогу из-за ракетной угрозы. В частности, в Воздушных силах сообщили об опасности для Киевской и Черниговской областей в 23:54.

Киевская и Черниговская области – ракетная опасность!

– говорилось в сообщении.

Уже после полуночи объявили об отбое тревоги. В ПС в 00:03 6 августа также информировали об отбое ракетной опасности для регионов.

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Однако отметим, что в ряде областей распространяется тревога из-за угрозы атаки "Шахедами". 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.