О своем поступке украинец говорит сдержанно. Василий Андреевич заверил, что чувствует себя нормально.
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Что известно о поступке мужчины в Киеве
В сети обнародовали видео, как в одном из районов Киева мужчина уезжает со стоянки машин на микроавтобусе, часть которого горит.
Андрей Васильевой рассказал изданию "Информатор", что за рулем машины, снятой на видео, был именно он.
Дверку открыл, потому что не видно было. Голову высунул и попер к мойке,
– вспомнил мужчина.
Говорит, что ему сказали отогнать машину к мойке, там ее погасят.
На вопрос, как себя чувствует, мужчина уверяет нормально. Он отказался от помощи врачей, хотя получил ожоги лица и рук. Андрей Васильевой заверил, что обратится к медикам, если будет чувствовать себя хуже.
Мужчина ехал в горящей машине, чтобы отогнать ее от стоянки: смотрите видео
Мужчина рассказал, как ехал в горящей машине: смотрите видео
Атака по Киеву: основные новости
- Утром 29 декабря российские оккупанты запустили по Киеву и области ракеты. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко рассказал, что в Киевской области работала ПВО.
- Впоследствии Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.
- В результате падения обломков повреждено 11 автомобилей, несколько хозяйственных помещений, в трех районах – 11 частных домов. В частности, крыши и заборы, выбиты окна, иссечены фасады. В двух домах возникли оперативно ликвидированные пожары. Также в результате падения обломков в одном населенном пункте повреждена линия электропередач.
- В КМВА рассказали, что из-за российской атаки повреждено здание станции метро Лукьяновская. Кроме того, в Подольском районе загорелся склад на площади ориентировочно 3000 квадратных метров, в Святошинском – пожар загорелся в незаселенном многоэтажном доме, загорелось 3 машины, в Шевченковском районе возгорание зафиксировали в недостроенном бизнес-центре, поврежден жилой дом, возникло возгорание на территории гаражей, а также на территории складских помещений и нежилой застройки. В Дарницком районе поврежден жилой многоэтажный дом и один частный.
- Спасатели рассказали, что по состоянию на 16:29 29 декабря они деблокировали из-под завалов складского здания тело еще одного погибшего. К сожалению, количество жертв в Киеве возросло до 6 человек, раненых – до 30 человек.