В Софиевской Борщаговке под Киевом полиция остановила незаконный концерт. Его организовали без согласования с военным командованием.

Как в ОВА отреагировали на концерт в Киеве?

Вечером 28 августа в пригороде Киева, на тали траура по погибшим в результате российской атаки, устроили концерт. Сообщалось, что он является благотворительным, а деньги должны были пойти на ремонт в военном госпитале. На событие жестко отреагировали в ОВА.

Калашник сообщил, что на этой неделе провел заседание Совета обороны Киевской области, где в присутствии руководителей силовых структур, глав районов и общин довел решение Правительства о порядке проведения массовых мероприятий.

Все мероприятия могут происходить исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности,

– отметил он.

Глава ОВА подчеркнул, что мероприятие, которое организовали в Софиевской Борщаговке, не имело такого согласования. В связи с этим он сразу обратился в полицию для соответствующей реакции.

"Особенно возмущает то, что эти дни в Киеве и области являются днями траура по жертвам жестокой вражеской атаки, в результате которой погиб 21 киевлянин. Во время, когда мы склоняем головы в скорби, подобные праздничные мероприятия недопустимы", – подчеркнул Калашник.

Он также сообщил, что концерт был остановлен, а люди разошлись.

Какая реакция полиции?

В полиции Киевской области сообщили, что прекратили проведение благотворительного концерта в течение 15 минут.

Правоохранителям удалось установить организатора мероприятия, у него отсутствовало разрешение от ОВА на проведение концерта.

В отношении организатора концерта, а также председателя Борщаговского поселкового совета правоохранители составили административные материалы за нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

