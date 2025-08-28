В Киеве несмотря на траур провели громкий концерт: мероприятие остановила полиция, власти жестко отреагировали
- В Софиевской Борщаговке полиция остановила незаконный концерт, организованный без согласования с военным командованием, несмотря на траур по жертвам российской атаки.
- Правоохранители составили административные материалы на организатора концерта и председателя Борщаговского поселкового совета за нарушение порядка организации массовых мероприятий.
В Софиевской Борщаговке под Киевом полиция остановила незаконный концерт. Его организовали без согласования с военным командованием.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника.
Смотрите также Под основным ударом Киев: все, что известно о последствиях массированного удара
Как в ОВА отреагировали на концерт в Киеве?
Вечером 28 августа в пригороде Киева, на тали траура по погибшим в результате российской атаки, устроили концерт. Сообщалось, что он является благотворительным, а деньги должны были пойти на ремонт в военном госпитале. На событие жестко отреагировали в ОВА.
В Киеве устроили концерт несмотря на траур: смотрите видео
Калашник сообщил, что на этой неделе провел заседание Совета обороны Киевской области, где в присутствии руководителей силовых структур, глав районов и общин довел решение Правительства о порядке проведения массовых мероприятий.
Все мероприятия могут происходить исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности,
– отметил он.
Глава ОВА подчеркнул, что мероприятие, которое организовали в Софиевской Борщаговке, не имело такого согласования. В связи с этим он сразу обратился в полицию для соответствующей реакции.
"Особенно возмущает то, что эти дни в Киеве и области являются днями траура по жертвам жестокой вражеской атаки, в результате которой погиб 21 киевлянин. Во время, когда мы склоняем головы в скорби, подобные праздничные мероприятия недопустимы", – подчеркнул Калашник.
Он также сообщил, что концерт был остановлен, а люди разошлись.
Какая реакция полиции?
В полиции Киевской области сообщили, что прекратили проведение благотворительного концерта в течение 15 минут.
Правоохранителям удалось установить организатора мероприятия, у него отсутствовало разрешение от ОВА на проведение концерта.
В отношении организатора концерта, а также председателя Борщаговского поселкового совета правоохранители составили административные материалы за нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.
Что известно об атаке на Киев в ночь на 28 августа?
- Основным направлением российского удара в ночь на 28 августа стал Киев. Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что последствия вражеской атаки фиксировали в 20 локациях.
- Россияне целенаправленно ударили ракетами по 5-этажке в Дарницком районе столицы. В результате вражеской атаки погибли люди.
- В целом жертвами российской атаки стали 22 человека, среди них – 4 ребенка. Еще 63 жителя столицы получили ранения.