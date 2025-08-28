У Софіївській Борщагівці під Києвом поліція зупинила незаконний концерт. Його організували без погодження з військовим командуванням.

Як в ОВА відреагували на концерт у Києві?

Увечері 28 серпня в передмісті Києва, на талі жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, влаштували концерт. Повідомлялося, що він є благодійним, а гроші мали піти на ремонт у військовому госпіталі. На подію жорстко відреагували в ОВА.

Калашник повідомив, що цього тижня провів засідання Ради оборони Київської області, де в присутності керівників силових структур, голів районів та громад довів рішення Уряду про порядок проведення масових заходів.

Усі заходи можуть відбуватися виключно за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог,

– зазначив він.

Очільник ОВА підкреслив, що захід, який організували в Софіївській Борщагівці, не мав такого погодження. У зв'язку із цим він одразу звернувся до поліції задля відповідної реакції.

"Особливо обурює те, що ці дні в Києві та області є днями жалоби за жертвами жорстокої ворожої атаки, внаслідок якої загинуло 21 киянин. У час, коли ми схиляємо голови в скорботі, подібні святкові заходи є неприпустимими", – наголосив Калашник.

Він також повідомив, що концерт було зупинено, а люди розійшлися.