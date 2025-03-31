Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Муниципальной охраны.
Смотрите также Убийство жены егеря на Волыни: полиция задержала вероятного нападающего
В Киеве пациент устроил стрельбу в больнице
В пресс-службе сообщили, что вечером работникам "Муниципальной охраны", которые находились на дежурстве, позвонили из отдела неврологии. Медицинский персонал больницы сообщил, что пациент в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из неизвестного оружия.
Охранники немедленно поднялись в отделение и вызвали на подмогу полицейских. Правоохранители провели следственные действия и изъяли пистолет, из которого стрелял мужчина,
– говорится в сообщении.
Больше деталей там не сообщили.
Смотрите также На Киевщине осудили водителя фуры, который нетрезвым спровоцировал ДТП: погиб его сын
Напомним, недавно полицейские сообщали о стрельбе в центре Харькова.
Так, во время мониторинга в одной из социальных сетей было обнаружено видео о том, что мужчина из окна автомобиля сделал выстрел в воздух. Указывается, что установлено, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал и за медицинской помощью не обращался.