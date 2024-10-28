Об инциденте сообщил украинский писатель Андрей Кокотюха. Сейчас в полиции уже отреагировали и сообщили, что начали расследование, передает 24 Канал.

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В Киеве подожгли отделение Укрпочты

Кокотюха на своей странице в фейсбуке сообщил, что в Киеве подожгли 2 отделения Укрпочты. Сделали это якобы из-за того, что почтальоны доставляют повестки от ТЦК.

Облили мазутом двери и зажгли. На почте мне сказали: это из-за того, что почта носит повестки ТЦК. Я не знаю, как почтальоны об этом узнали. Возможно, было какое-то предупреждение. Возможно, одна из версий,

– написал Кокотюха в сети.

Писатель добавил, что отделения Укрпочты могут стать новым объектом поджигателей, как это было с автомобилями военнослужащих. По словам Кокотюхи, пока повестки не начали доставлять по почте, то и пожаров не было.

В полиции уже отреагировали на инциденты. Там отметили, что события происходили на прошлой неделе в Соломенском районе столицы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства возгорания дверей.

По факту поджогов начаты уголовные производства. Известно, что на местах возгораний работали следователи, эксперты, кинологи и оперативные службы.