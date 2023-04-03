Об этом мэр Киева рассказал на своей странице в фейсбуке. О чем еще известно, рассказываем дальше.

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"Сегодня встретился с первым мэром Свободного и Ганзейского города Гамбург Петером Ченчером. Поблагодарил за поддержку и помощь Гамбурга украинской столице. И договорился о дальнейшем сотрудничестве. Обсудили с господином Ченчером помощь немецких партнеров в обеспечении Киева системами связи для экстренных случаев (в случае отключений света). Они необходимы сегодня, в частности, для станций скорой помощи, спасателей, коммунальных служб", – сообщил Виталий Кличко.



Кличко обсудил помощь Украине с мэром Гамбурга / Фото фейсбук Виталия Кличко

Также, по его словам, обсуждался вопрос обеспечения Киева новейшим оборудованием для системы оповещения.

Очень важен для нашего города вопрос безопасности его жителей. Киев нуждается в оборудовании для новейшей системы оповещения, которую мы уже начали устанавливать. Речь идет о системе для объявления воздушной тревоги. Чтобы развить эту систему, нам необходимо больше приборов, которые работают автономно, когда нет света. Примером системы, которую Киев устанавливает сейчас, является, в частности, немецкая. Мэр Гамбурга заверил в дальнейшей помощи Киеву - как в нынешних острейших потребностях, так и в будущем восстановлении столицы Украины,

– отметил Кличко.

Кроме того, Гамбург предоставил Киеву три городских автобуса, которые уже направляются в Киев.



Кличко призвал немецких партнеров и дальше поддерживать Украину / Фото фейсбук Виталия Кличко

Кроме того, Гамбург предоставил Киеву в качестве помощи три городских автобуса, которые уже направляются в Киев.

Виталий Кличко призвал немецких партнеров и дальше поддерживать Украину до победі.

Также мы с Владимиром пообщались с немецкими СМИ и призывали и немецкую власть, и немецкое общество к дальнейшей поддержке Украины и предоставлению всей необходимой помощи для нашей победы и установления мира в Европе,

– сообщил Виталий Кличко.

Как сообщалось, Киев и Гамбург подписали "Соглашение ради солидарности и будущего" 24 апреля 2022 года. Договорились о стратегическом партнерстве и поддержке в кризисные времена.