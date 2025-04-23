Как оказалось, в Киеве взорвался автомобиль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
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В Киеве взорвалась машина
Днем в Киеве на Подоле слышали звук взрыва. В сети писали, что якобы под одной из машин сдетонировала взрывчатка.
В полиции Киева сообщили, что сейчас устанавливают все обстоятельства взрыва авто в Подольском районе. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции.
Полицейские выясняют все обстоятельства и опрашивают очевидцев. Решается вопрос правовой квалификации. Детали позже,
– добавили в полиции.
Ранее в Киеве произошла стрельба. Как сообщили в полиции, утром 22 апреля в Святошинском районе прозвучали выстрелы. В результате инцидента ранения получил мужчина – его госпитализировали.
Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства нападения на мужчину. Злоумышленника разыскивают.