Как оказалось, в Киеве взорвался автомобиль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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В Киеве взорвалась машина

Днем в Киеве на Подоле слышали звук взрыва. В сети писали, что якобы под одной из машин сдетонировала взрывчатка.

В полиции Киева сообщили, что сейчас устанавливают все обстоятельства взрыва авто в Подольском районе. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи полиции.

Полицейские выясняют все обстоятельства и опрашивают очевидцев. Решается вопрос правовой квалификации. Детали позже,

– добавили в полиции.

Ранее в Киеве произошла стрельба. Как сообщили в полиции, утром 22 апреля в Святошинском районе прозвучали выстрелы. В результате инцидента ранения получил мужчина – его госпитализировали.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства нападения на мужчину. Злоумышленника разыскивают.