В Киеве раздался взрыв: россияне ударили дронами

Россия ударила по Киеву / 24 Канал
Россия продолжает террор украинских городов. Под ударом оказалась столица.
Об этом сообщили корреспонденты "Суспильного".
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Что известно об атаке?
В ночь на 15 ноября российские оккупанты атаковали столицу реактивными беспилотниками. Первые взрывы местные жители услышали в 1:39.
Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в направлении Киева. В частности, БПЛА фиксировали над Дарницким массивом, а затем сообщили об их движении в сторону Троещины.
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Напомним, накануне россияне атаковали Павлоград на Днепропетровщине баллистическими ракетами. В результате удара один человек погиб, еще десять получили ранения, среди них 7-летний ребенок.
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