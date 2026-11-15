В Киеве раздался взрыв: россияне ударили дронами

Об этом сообщили корреспонденты "Суспильного".

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Что известно об атаке?

В ночь на 15 ноября российские оккупанты атаковали столицу реактивными беспилотниками. Первые взрывы местные жители услышали в 1:39.

Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в направлении Киева. В частности, БПЛА фиксировали над Дарницким массивом, а затем сообщили об их движении в сторону Троещины.

Пока официальной информации о возможных последствиях нет.

Обратите внимание! Оперативно об угрозе атаки для разных областей, взрывах, а также последствиях российских обстрелов читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Напомним, накануне россияне атаковали Павлоград на Днепропетровщине баллистическими ракетами. В результате удара один человек погиб, еще десять получили ранения, среди них 7-летний ребенок.