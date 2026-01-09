В Киеве и области прогремели взрывы: в столице работает ПВО

Россияне продолжают атаковали украинские города с помощью ударных беспилотников. Под вражеским ударом в очередной раз оказался Киев.

В столице прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Что известно о взрывах в Киеве?

Воздушную тревогу на территории Киева объявили ориентировочно в 22:58. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников на столицу с запада. Уже в 23:10 воздушные цели зафиксировали над самим городом.

В ту же минуту появилась первая информация о том, что в Киеве было громко. Это подтвердил и руководитель МВА Тимур Ткаченко, призвав горожан находиться в укрытиях до окончания тревоги. Ситуацию прокомментировал и мэр.

В столице работают силы ПВО. Вражеские БпЛА заходят на Киев с севера,

– говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы и ОВА предупреждают, о том, что атака продолжается, есть информация о движении новых целей в направлении региона. Силы ПВО также работают на территории области, из-за чего там также может быть шумно.

