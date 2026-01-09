У Києві прогриміли вибухи: у столиці працює ППО

Росіяни продовжують атакували українські міста за допомогою ударних безпілотників. Під ворожим ударом укотре опинився Київ.

У столиці пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Що відомо про вибухи у Києві?

Повітряну тривогу на території Києва оголосили орієнтовно о 22:58. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників на столицю із заходу. Вже о 23:10 повітряні цілі зафіксували над самим містом.