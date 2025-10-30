В Киеве раздаются взрывы

Российские беспилотники атакуют Киев. В столице слышали взрывы.

Незадолго до часу ночи в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Киеве?

В 01:21 Воздушные силы сообщили, что в районе Киева находятся вражеские БПЛА.

Позже в городе слышали взрывы.

Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги!,

– говорится в сообщении КГВА в 01:29.

Мониторы в это время пишут, что новые дроны приближаются к столице со стороны Броваров.

В 01:33 военные предупредили, что группа БПЛА в центральной части Киевской области двигается курсом на запад.

Ранее власти сообщали о работе ПВО и в Киевской области.

Что известно о последних вражеских атаках на Украину?