В Киеве раздаются взрывы
- Ночью 30 октября в Киеве слышали взрывы.
- Столицу атаковали дроны.
Российские беспилотники атакуют Киев. В столице слышали взрывы.
Незадолго до часу ночи в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов, передает 24 Канал.
Смотрите также Сколько украинцев уходят в СОЧ: Офис генпрокурора раскрыл цифры
Что известно о взрывах в Киеве?
В 01:21 Воздушные силы сообщили, что в районе Киева находятся вражеские БПЛА.
Позже в городе слышали взрывы.
Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги!,
– говорится в сообщении КГВА в 01:29.
Мониторы в это время пишут, что новые дроны приближаются к столице со стороны Броваров.
В 01:33 военные предупредили, что группа БПЛА в центральной части Киевской области двигается курсом на запад.
Ранее власти сообщали о работе ПВО и в Киевской области.
Что известно о последних вражеских атаках на Украину?
- Вечером 29 октября взрывы прогремели в Чернигове. В результате атаки дронов повреждение получил объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет.
- Под авиационным ударом оказалося Запорожье. Оккупанты устроили по Беленьковской общине управляемыми авиабомбами. Ранения получили два человека.
- Глава Закарпатской ОВА и мэр Ивано-Франковска призвали людей реагировать на воздушные тревоги из-за возможных вражеских ударов.