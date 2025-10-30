Укр Рус
30 октября, 01:33
2

В Киеве раздаются взрывы

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Ночью 30 октября в Киеве слышали взрывы.
  • Столицу атаковали дроны.

Российские беспилотники атакуют Киев. В столице слышали взрывы.

Незадолго до часу ночи в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов, передает 24 Канал

Что известно о взрывах в Киеве?

В 01:21 Воздушные силы сообщили, что в районе Киева находятся вражеские БПЛА.

Позже в городе слышали взрывы.

Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги!,
 – говорится в сообщении КГВА в 01:29.

Мониторы в это время пишут, что новые дроны приближаются к столице со стороны Броваров.

В 01:33 военные предупредили, что группа БПЛА в центральной части Киевской области двигается курсом на запад.

Ранее власти сообщали о работе ПВО и в Киевской области.

Что известно о последних вражеских атаках на Украину?

  • Вечером 29 октября взрывы прогремели в Чернигове. В результате атаки дронов повреждение получил объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет.
  • Под авиационным ударом оказалося Запорожье. Оккупанты устроили по Беленьковской общине управляемыми авиабомбами. Ранения получили два человека.
  • Глава Закарпатской ОВА и мэр Ивано-Франковска призвали людей реагировать на воздушные тревоги из-за возможных вражеских ударов.