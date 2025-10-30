У Києві лунають вибухи

Російські безпілотники атакують Київ. У столиці чули вибухи.

Незадовго до першої ночі у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів, передає 24 Канал.

Дивіться також Скільки українців тікають в СЗЧ: Офіс генпрокурора розкрив цифри

Що відомо про вибухи у Києві?

О 01:21 Повітряні сили повідомили, що в районі Києва перебувають ворожі БпЛА.

Пізніше у місті чули вибухи.

Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги!,

– йдеться у повідомленні КМВА о 01:29.

Монітори тим часом пишуть, що нові дрони наближаються до столиці зі сторони Броварів.

О 01:33 військові попередили, що група БпЛА в центральній частині Київщини рухається курсом на захід.

Раніше влада повідомляла про роботу ППО і в Київській області.

Що відомо про останні ворожі атаки на Україну?