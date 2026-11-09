В Киеве раздались взрывы: в одном из районов горит парковка

В Киеве слышали взрывы / Коллаж 24 Канала
Россия атакует Киев реактивными дронами. В столице слышали взрывы.
В столице утром объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.
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Что известно о взрывах в Киеве?
Около 09:59 Воздушные силы сообщили, что на город летит реактивный БПЛА с запада. Он двигался, в частности, на Святошино, Почайну, Печерск.
Около 10:04 в Киеве раздались взрывы.
По словам мэра Виталия Кличко, в Соломенском районе возгорание на территории парковки. Экстренные службы направляются на место происшествия.
В Святошинском районе обломки упали на открытой территории. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Напомним, что столица периодически оказывается под ударами российских дронов и баллистических ракет.
В частности, в ночь на 7 ноября Киев находился под массированным обстрелом баллистикой. Вновь целью оккупантов была энергетика столичного региона.
Также оккупанты повредили Северный мост, из-за чего его закрыли.
8 ноября движение по Северному мосту возобновили, но с ограничениями. С левого на правый берег движение позволили одной полосой исключительно для пассажирского транспорта. С правого на левый берег можно двигаться двумя полосами пассажирскому транспорту и легковым автомобилям.
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