По информации из сети, было громко на севере столицы. В Киевской городской военной администрации заявили, что в Киеве работает ПВО.

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В Киевской ОВА рассказали, что в области уже работают силы противовоздушной обороны. Перед этим власти отмечали угрозу вражеских дронов.

Ни при каких обстоятельствах не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть. Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги. Берегите себя и близких!

– отметили в КОВА.

Мониторинговые сообщества сообщают, что в столицу залетело несколько целей. Точное количество – неизвестно, правда их не так много, как было раньше. Впоследствии в сети сообщили о повторных взрывах в Киеве.