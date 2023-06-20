По информации из сети, было громко на севере столицы. В Киевской городской военной администрации заявили, что в Киеве работает ПВО.
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"Шахеды" сбивают также в области
В Киевской ОВА рассказали, что в области уже работают силы противовоздушной обороны. Перед этим власти отмечали угрозу вражеских дронов.
Ни при каких обстоятельствах не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть. Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги. Берегите себя и близких!
– отметили в КОВА.
Мониторинговые сообщества сообщают, что в столицу залетело несколько целей. Точное количество – неизвестно, правда их не так много, как было раньше. Впоследствии в сети сообщили о повторных взрывах в Киеве.