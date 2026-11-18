В Киеве слышали взрывы / Коллаж 24 Канала
Россия атакует столицу Украины реактивными дронами. В Киеве слышали взрывы.
В 08:47 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.
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Около 09:10 в Киеве прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы сообщали о движении реактивного БПЛА на Осокорки и Выдубичи.
По данным местных телеграмм-каналов, в некоторых районах города пропал свет.
В Дарницком районе обломки дрона упали на открытой территории. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Накануне столица потерпела массированный баллистический удар. В частности, семь ракет оккупанты запустили по Северному и Южному мостам.
К вечеру движение по мостам частично возобновили.
В результате ночной атаки 2 человека погибли, еще один пострадал в Оболонском районе. На месте удара повреждено нежилое здание.
Российский удар также повредил метрополитен. Поэтому поезда временно не курсировали.
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