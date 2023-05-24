Эта проблема не системная, а точечная, и на нее будут реагировать. Об этом сообщил первый заместитель начальника Киевской городской военной администрации генерал-майор Владимир Кидонь.

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С проблемными укрытиями ведется работа

В КМВА подчеркнули, что все проблемные объекты будут своевременно обнаруживаться, а к сооружениям гражданской защиты будет обеспечиваться беспрепятственный доступ. Для этого начальник КМВА генерал-полковник Сергей Попко на заседании Совета обороны определил задачи структурным подразделениям, которые и должны выявить закрытые укрытия, а также обеспечить к ним доступ для граждан.

Более того, как подчеркнул Владимир Кидонь, происходит проверка сооружений гражданской защиты также в рамках военных учений, которые проходят с 23 по 25 мая. В них принимают участие подразделения группировки сил и средств обороны Киева.

Согласно заданию, ведется системная работа – непосредственные выезды на проблемные объекты, вместе с Районными государственными администрациями проводим работу с балансодержателями укрытий,

– сказал Владимир Кидонь.

По состоянию на 24 мая Нацполиция проверила 34 проблемных укрытия. Из них правоохранители обнаружили:

4 нефункционирующих укрытия,

5 объектов, не учитываемых как укрытие,

2 укрытия, по факту отсутствующих,

23 работают в штатном режиме.

Как будет происходить реагирование на закрытые укрытия

То, как будет происходить реагирование на закрытые укрытия, Владимир Кидонь продемонстрировал вместе с директором Департамента муниципальной безопасности Романом Ткачуком и в присутствии СМИ. Они посетили одно из укрытий в Святошинском районе, на которое поступило множество жалоб от местных жителей.

Мало того, что это укрытие было закрыто во время тревог, да еще и балансодержатель самовольно выбросил под открытое небо вещи людей, которые они оставляли в укрытии,

– подчеркнули в КМВА.

После проверки сооружения гражданской защиты они провели профилактическую работу с балансодержателем. В дальнейшем это укрытие будет использоваться по назначению с беспрепятственным доступом для людей во время тревог.

Также в КМВА напомнили алгоритм, по которому следует действовать, если во время тревоги укрытие оказалось закрытым. В таких случаях Владимир Кидонь порекомендовал пожаловаться по номерам 101 или 1551, чтобы спасатели приехали и открыли укрытие своими руками.

"Нет важнейшей задачи, чем жизнь и безопасность людей. И Киевская городская военная администрация делает и будет делать все необходимое, чтобы каждый киевлянин чувствовал себя защищенным!", – подытожил заместитель начальника КМВА.