Утром по Украине была объявлена ​​тревога из-за взлета МиГ-31К, которая длилась примерно пол часа. По данным мониторинговых каналов, оккупанты выпустили по Киеву и Староконстантинову где-то до трех "Кинжалов".

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Последствия ракетного удара по Киеву

Около 08:30 в Киеве прогремела серия взрывов. В КМВА отметили, что враг совершил пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

В результате ракетной атаки в трех районах Киева зафиксировано падение обломков – в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском.

В Соломенском районе обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома, один из обломков упал на территорию школы, остальные – преимущественно на открытой территории. Возник пожар в одном из гаражей на частной территории в результате падения обломка. Ее ликвидировали.

В Голосеевском районе обломок повредил крышу автомобиля, другие упали на открытой территории.

В Шевченковском районе – падение обломков на открытой территории.

Предварительно обошлось без пострадавших и разрушений. "Все воздушные цели были успешно уничтожены", – отметили в военной администрации.

Напомним, что ночью столица также отражала атаку "Шахедов". Российские дроны заходили в Киев волнами и по разным направлениям. Воздушную тревогу в столице в течение ночи объявляли трижды. В общей сложности она длилась более 2 часов. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около полутора десятков российских дронов. Все вражеские БПЛА, угрожавшие столице были обезврежены.