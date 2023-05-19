В комментарии 24 Каналу спикер управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага заявила, что в городе проходят обучение. На днях подобные мероприятия проходили и в другом районе города.
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Спасатели проводят обучение
В сети 19 мая начали распространяться кадры, как возле торгово-развлекательного центра "Гулливер" собралась куча машин спасателей.
У ТРЦ собралось много спасателей / Фото из соцсетей
Автомобили пожарных возле ТРЦ / Фото из соцсетей
В ГСЧС прокомментировали ситуацию и заявили, что в Печерском районе проходят учения.
Рядом просто проходят учения,
– прокомментировала инцидент Светлана Водолага.
Возле ТРЦ много машин пожарных: смотрите видео
Военнослужащие Киева проходят интенсивы
Военнослужащие каждый день защищают страну и защищают нас от врага. Они работают в сверхсложных условиях и бывают в разных чрезвычайных ситуациях, поэтому в ГСЧС решили организовать специальные учения.
На днях в Киеве прошел трехдневный интенсив по пожарной безопасности для личного состава военнослужащих обороны города. Его организовали спасатели Дарницкого районного управления ГУ ГСЧС в Киеве.
Во время учеб военные получили много важной информации, в частности:
- алгоритм действий военнослужащих по прибытию пожарно-спасательных подразделений;
- первоочередные действия военных по прибытию пожарных на объект;
- предоставление необходимой информации спасателям для оперативного реагирования и обеспечения безопасности;
- правила пожарной безопасности на блокпостах;
- последовательность действий при возникновении лесных пожаров;
- отработка тушения условного пожара первоочередными средствами пожаротушения и с помощью пожарного ствола.
"Наладив взаимодействие, в случае возникновения чрезвычайной ситуации вместе мы обеспечим оперативность, предотвратим несчастные случаи, избежим распространения и других опасных последствий", – подчеркнули в ГСЧС.
Как проходили учения спасателей и военных / Фото ГСЧС