И делали они это не раз, а превратили изнасилование в систематическое действие. Благодаря досудебному расследованию Нацполиции стали известны имена этих российских подонков.

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Что известно о российских насильниках и их преступлениях

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора удалось идентифицировать трех военнослужащих страны-оккупантки. Подозреваемыми оказались военные 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (37 ОМСБр, в/ч 69647) вооруженных сил России. Они являются уроженцами Республики Бурятии, Читинской и Иркутской областей.

Следствие установило, что в марте 2022 года эти подозреваемые вместе со своими собратьями оккупировали один из населенных пунктов Киевской области. Во время оккупации они:

запугивали мирное население,

искали мужчин и участников сил АТО,

постоянно осматривали все помещения гражданских домов.

Однако скоро им это надоело, и через 20 дней они и другие российские военные начали систематически вторгаться во двор частного дома. Тогда там проживали две женщины и малолетняя девочка.

При этом, по данным правоохранителей, они это всегда делали в группах по три человека. Более того, состав этих групп постоянно менялся.

Подозреваемые, постоянно демонстрируя наличие оружия, принимая во внимание отсутствие мужчин в доме, по очереди водили одну из женщин в гаражное помещение, где насиловали. Другие в это время оставались на улице с целью преодоления возможного сопротивления со стороны ее родственников и соседей.

– сообщили в Офисе Генпрокурора.

Следствие установило, что за время оккупации населённого пункта один из подозреваемых насиловал украинку один раз, второй – дважды. Третий же их собрат в течение недели каждый день издевался над женщиной.

Насильникам сообщили о подозрении

Троим российским военным, которые во время оккупации Киевщины изнасиловали женщину, уже сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.



Российские военные, систематически насиловавшие украинку / Фото Офиса Генпрокурора

Подозрения объявили по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

части 2 статьи 28 "Совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией",

части 1 статьи 438 "Нарушение законов и обычаев войны".

Отметим, что это нарушение законов и обычаев войны карается лишением свободы сроком от 8 до 12 лет.